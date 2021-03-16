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Александра Саснович в 1/8 финала сыграет с Дарьей Касаткиной

Определилась соперница Александры Саснович по поединку второго круга. Белоруска завтра сыграет против Дарьи Касаткиной. Между собой в официальных матчах эти теннисистки встречались шесть раз, дважды победу праздновала Саснович.

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