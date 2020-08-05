Александра Саснович - в 1/8 финала турнира в Палермо

Вышла из квалификации, обыграла на старте основного раунда Элиз Мертенс и в споре за выход в четвертьфинал сыграет против 95-й ракетки мира итальянки Ясмин Паолини. Такой путь к этому моменту на грунтовом турнире в Палермо прошла Александра Саснович. С Паолини белоруска ранее на официальных матчах не пересекалась. В лайф-рейтинге WTA Саснович уже поднялась на 9 позиций и занимает 110 место.



