Александра Саснович - в четвертом круге турнира Большого шлема "Ролан Гаррос"

Белоруска в поединке 1/16 финала расправилась с Ангеликой Кербер. Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился в двух сетах 6:4, 7:6. Это первая победа Саснович над 17-й ракеткой мира из трех сыгранных ранее поединков. Следующая соперница белоруски - итальянка Мартина Тревизан. Ранее девушки на корте в официальных матчах не пересекались.