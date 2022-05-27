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Александра Саснович - в четвертом круге турнира Большого шлема "Ролан Гаррос"

Белоруска в поединке 1/16 финала расправилась с Ангеликой Кербер. Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился в двух сетах 6:4, 7:6. Это первая победа Саснович над 17-й ракеткой мира из трех сыгранных ранее поединков. Следующая соперница белоруски - итальянка Мартина Тревизан. Ранее девушки на корте в официальных матчах не пересекались.

Еще одна наша соотечественница Виктория Азаренко в эти минуты за выход в 1/8 финала сражается со швейцаркой Джил Тайхман. Первый сет взяла Азаренко 6:4, во втором победа досталась Тайхман 7:5, сейчас соперницы играют решающую партию.

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