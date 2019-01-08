Александра Саснович в Сиднее обыграла россиянку Дарью Касаткину

Победа над 10-й ракеткой мира! Александра Саснович на старте турнира в австралийском Сиднее обыграла россиянку Дарью Касаткину в двух сетах 6:1, 6:4. Отметим, белорусская теннисистка - на 33-й строчке мирового рейтинга. Во второй партии россиянка вела с брейком 3:1, но это не надломило Саснович. А две последние подачи она и вовсе взяла, не отдав Касаткиной ни единого очка. За выход в четвертьфинал соревнований наша Саша поспорит с хозяйкой кортов Присциллой Хон.