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Александра Саснович в упорной борьбе уступила Ольге Данилович

Александра Саснович в упорной борьбе уступила Ольге Данилович

Александра Саснович не смогла выйти в финал турнира в Москве. В упорной борьбе она уступила Ольге Данилович - 2:6, 7:5, 5:7.

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