Александра Саснович вернулась в топ-50 рейтинга WТА

Первой ракеткой Беларуси остается Арина Соболенко, которая занимает в классификации 45-ое место. На две строки опустилась Виктория Азаренко. Теперь она 87-ой номер в мире. Соболенко сегодня начнет свой путь по сетке турнира в британском Истборне. В первом раунде белоруске будет противостоять американка Сачия Викери. Ранее девушки на кортах не встречались. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5" в 13:00.