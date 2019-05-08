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Александра Саснович встречается с Наоми Осакой в третьем раунде турнира категории "Премьер"
Битва с первой ракеткой мира за четвертьфинал! В эти минуты Александра Саснович встречается с японкой Наоми Осакой в третьем раунде турнира категории "Премьер" в Мадриде. Призовой фонд - более 7 миллионов долларов. Явной фавориткой противостояния букмекеры назвали азиатку, и пока их прогноз сбывается. В первом сете Осака ведет 5:2. Девушки пересекались на кортах дважды. Александра пока не побеждала. Будем верить, что белоруске удастся переломить ход противостояния сегодня. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".
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