Александра Саснович встречается с Наоми Осакой в третьем раунде турнира категории "Премьер"

Битва с первой ракеткой мира за четвертьфинал! В эти минуты Александра Саснович встречается с японкой Наоми Осакой в третьем раунде турнира категории "Премьер" в Мадриде. Призовой фонд - более 7 миллионов долларов. Явной фавориткой противостояния букмекеры назвали азиатку, и пока их прогноз сбывается. В первом сете Осака ведет 5:2. Девушки пересекались на кортах дважды. Александра пока не побеждала. Будем верить, что белоруске удастся переломить ход противостояния сегодня. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".



