Александра Саснович выбыла в 1/16 финала турнира в Дубае

Александра Саснович, 33-ая ракетка мира, выбыла в 1/16 финала турнира в Дубае с призовым фондом более 2 миллионов долларов. Белоруска уступила представительнице Тайваня Се Шувэй, которая выше в планетарном рейтинге на две строки, - 1:6, 2:6.

А вот первая ракетка страны Арина Соболенко стартует на этом же турнире со второго круга. У нее в соперницах сербка Ивана Йорович. Ориентировочное время начала игры - 16:40.