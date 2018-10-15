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Александра Саснович выиграла стартовый матч на Кубке Кремля

В 1/16 финала турнира в Москве белоруска нанесла поражение румынке Михаэле Бузарнеску со счетом 6:3, 6:4. В следующем раунде наша 31-я ракетка планеты сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая в мировом табеле располагается на 10-м месте.

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