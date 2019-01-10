Александра Саснович выходит в полуфинал WTA в австралийском Сиднее

Уверенное преимущество Александры Саснович на турнире WTA в австралийском Сиднее. Белоруска выходит в полуфинал престижных соревнований, разобравшись со швейцарской теннисисткой Тимеа Бачински. В первом сете Саснович переиграла оппонентку со счетом 6:3. После соперницу белоруски начали беспокоить травмы. Пришлось взять медицинский тайм-аут. После этой паузы Саснович шансов Бачински не оставила фактически никаких - 6:3.



Итак, Саснович за выход в титульный поединок турнира в Сиднее сыграет с победительницей пары Квитова - Кербер. Напомним, в копилке белорусских теннисисток уже есть один титул в этом сезоне - Арина Соболенко на старте года была лучшей в Шэньчжэне.