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Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге
В 1/8 финала турнира WТА в немецком Гамбурге с призовым фондом 251 000 долларов соблюдали субординацию. Белоруска Александра Саснович (35-й номер рейтинга WТА) провела матч с сербкой Александрой Крунич (75 номер). Более рейтинговая белоруска выиграла первый сет 6:3, во втором она также была сильнее, причем с более убедительным счетом 6:2. Теперь Саснович ожидает свою соперницу по четвертьфиналу.
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