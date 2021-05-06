Александра Саснович вышла в 1/4 финала турнира во Франции

Александра Саснович пробилась в четвертьфинал грунтового теннисного турнира во французском Сен-Мело с призовым фондом 115 тысяч долларов. В поединке 1/8 финала белоруска в двухсетовом противостоянии переиграла 80 ракетку мира Тамару Зиданшек 7:6, 6:3. Следующей соперницей Саснович станет Виктория Глубич, занимающая 84 строчку мирового рейтинга. К слову, из истории шестиматчевого противостояния со швейцаркой белоруска уступила лишь однажды, еще 8 лет назад.