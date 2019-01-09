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Александра Саснович вышла в 1/4 теннисного турнира в Сиднее

Александра Саснович вышла в 1/4 теннисного турнира в Сиднее

Белорусская теннисистка в упорной борьбе одолела австралийку Присциллу Хон - 0:6, 6:3, 6:3.

Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Беларусь 5".

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