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Александра Саснович вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира

Александра Саснович вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира

Александра Саснович одержала третью победу на Уимблдонском теннисном турнире.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, победив представительницу Австралии Дарью Гаврилову - 6:3, 6:1.

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