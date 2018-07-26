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Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Москве
Новость последнего часа. Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Москве. Во втором круге белоруска справилась с россиянкой Евгенией Родиной. Первый сет наша теннисистка уступала 0:3, но одержала волевую победу 7:5. Вторую партию Саснович начала с брейка. И в итоге довела матч до логического завершения 6:2. Соперница белоруски по четвертьфиналу определится в противостоянии Анастасии Севастовой из Латвии и румынки Ирины Барэ.
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