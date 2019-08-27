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Александра Саснович вышла во второй круг Открытого чемпионата США
В матче стартового раунда US Open белоруска обыграла хозяйку кортов Дженнифер Брэди - 6:1, 4:6, 6:0. Следующей соперницей Саснович станет представительница Туниса Онс Джабир, которая праздновала победу над Каролин Гарсией - 7:6, 6:2.
Не испытала проблем в первом круге турнира серии Большого шлема и Серена Уильямс. Американка за 59 минут разобралась с Марией Шараповой - 6:1, 6:1. Это поражение стало двадцатым для россиянки в общем зачете личных встреч с Сереной лишь при трех победах. Следующей соперницей Уильямс будет американка Кэти Макнелли, ранее переигравшая швейцарку Тимеа Бачински в двух сетах - 6:4, 6:1.
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