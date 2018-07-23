Александра Саснович вышла во второй круг теннисного грунтового турнира в Москве

На старте белоруска переиграла Йоханну Ларсон в двух сетах 6:1, 6:3. В обновленном рейтинге ВТА существенных изменений не произошло. Саснович и Соболенко потеряли по одной позиции, а вот Егор Герасимов опустился сразу на 80 и находится на грани вылета из второй сотни.