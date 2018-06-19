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Александра Саснович завершает выступление в одиночном разряде турнира в Мальорке

Александра Саснович уступает немке Антонии Лоттнер 4:6, 0:6 и завершает выступление в одиночном разряде турнира в Мальорке. Виктория Азаренко вечером сразится со Стефани Фогель из Швейцарии.

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