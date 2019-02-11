Александра Саснович завтра должна сыграть на турнире в Дохе

С корабля на бал. Александра Саснович, которая накануне помогла сборной Беларуси выйти в полуфинал Кубка Федерации, уже завтра должна сыграть на турнире в Дохе. В соперницах по первому раунду теннисистка из китайского Тайбея Се Шувей. Саснович в мировом рейтинге- 33-я, Шувей на две строчки выше.