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Александра Саснович завтра должна сыграть на турнире в Дохе

С корабля на бал. Александра Саснович, которая накануне помогла сборной Беларуси выйти в полуфинал Кубка Федерации, уже завтра должна сыграть на турнире в Дохе. В соперницах по первому раунду теннисистка из китайского Тайбея Се Шувей. Саснович в мировом рейтинге- 33-я, Шувей на две строчки выше.

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