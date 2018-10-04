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Алексей Бага: Настроены решительно. Рассчитываем на хорошую игру и поддержку болельщиков

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага, полузащитник Игорь Стасевич и защитник Денис Поляков о подготовке к предстоящему матчу с ПАОКом в группе Лиги Европы УЕФА.

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