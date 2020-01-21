Алексей Бага провел первую тренировку у руля литовского "Жальгириса"

"У руководства есть большое желание выиграть чемпионат, над этим и будем работать". Алексей Бага провел первую тренировку с вильнюсским "Жальгирисом" и дал интервью клубному каналу. Его бывшая команда БАТЭ начала подготовку к сезону в Минске. Репортаж с тренировки БАТЭ сегодня в 22:30 в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".



