ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Алексей Бага провел первую тренировку у руля литовского "Жальгириса"

"У руководства есть большое желание выиграть чемпионат, над этим и будем работать". Алексей Бага провел первую тренировку с вильнюсским "Жальгирисом" и дал интервью клубному каналу. Его бывшая команда БАТЭ начала подготовку к сезону в Минске. Репортаж с тренировки БАТЭ сегодня в 22:30 в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все