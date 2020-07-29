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Алексей Ничипор: В 2028 году ждем олимпийскую медаль в толкании ядра
Олимпийская медаль будет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей накануне заявил Алексей Ничипор после победы на чемпионате Беларуси по легкой атлетике. Толкатель ядра в своей лучшей попытке отправил снаряд на отметку 20 метров и 42 сантиметра. Лишь 10 сантиметров не хватило Алексею, чтобы повторить личный рекорд. Своим выступлением, однако, спортсмен остался недоволен.
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