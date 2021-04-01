Алексей Протас дебютировал в АХЛ

Бывший форвард минского "Динамо" - белорус Алексей Протас этой ночью дебютировал в Американской хоккейной лиге. В выездном матче регулярного чемпионата "Херши Беарз" с Алексеем уступил 1:4 "Лихай Велли Фантомз". Этот поединок Протас завершил с показателем полезности -1. На льду был еще один хоккеист из Беларуси. Максим Сушко, выступающий за команду победителей, нанес три броска по воротам.