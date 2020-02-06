Алексей Протас - первая звезда матча в чемпионате ВХЛ

Белорусский форвард принес своему клубу "Принц Альберт Рэйдерс" победу в овертайме уже на восьмой секунде над "Медисин Хат Тайгерс" - 4:3. Отметим, что за семь секунд до финальной сирены именно Протас перевел игру в овертайм, восстановив паритет. На счету белоруса 24 шайбы и 37 передач в 45 матчах.



