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Алексей Протас - первая звезда матча в чемпионате ВХЛ

Белорусский форвард принес своему клубу "Принц Альберт Рэйдерс" победу в овертайме уже на восьмой секунде над "Медисин Хат Тайгерс" - 4:3. Отметим, что за семь секунд до финальной сирены именно Протас перевел игру в овертайм, восстановив паритет. На счету белоруса 24 шайбы и 37 передач в 45 матчах.

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