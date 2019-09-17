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Алексей Протас - первая звезда матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Чикаго Блэкхокс"

Алексей Протас - первая звезда выставочного матча "Вашингтон Кэпиталз". В игре с "Чикаго Блэкхокс" белорус находился на льду 14 минут. На счету нашего нападающего гол и две результативные передачи. "Вашингтон" выиграл в овертайме у "Чикаго" 4:3.

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