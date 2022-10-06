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Алексей Снытко заключил пробный контракт с минским "Динамо"

Вратарь Алексей Снытко заключил пробный контракт с минским "Динамо", сообщает официальный сайт "зубров".

В текущем сезоне 20-летний вратарь провел по два матча за солигорский "Шахтер" в Экстралиге и за "ястребов" в Высшей лиге, а в минувшем сезоне выступал за АКМ в МХЛ, сыграв в 23 матчах турнира.

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