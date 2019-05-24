Паралимпиец, звездный посол и факелоносец II Европейских игр Алексей Талай провел "Урок мужества" для школьников 7-11 классов. Проект совмещен с республиканской программой по профилактике суицидов среди молодежи . Одной из локаций встречи стало учебное заведение № 3 в Боровлянах . Более 200 учеников получили от Алексея мотивацию на будущее .



Мастер спорта по плаванию посетил еще два учебных заведения: в Боровлянах и в Минске. А в преддверии шествия с "Пламенем мира" Алексей Талай проведет "Урок мужества" на своей малой родине - в оршанском доме культуры "Победа".