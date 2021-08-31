Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр

Приветствую, дорогие друзья, с летних Паралимпийских игр в Токио. Спасибо большое за поздравления, дорогие сограждане. Я старался, и я это сделал. Я установил новый паралимпийский рекорд, который держался с 1992 года. Верить в себя. Идти и не сдаваться. Все получится. Спасибо большое за поддержку нашей паралимпийской команде, нашей дружной семье Завтра 3 белорусских пловца появятся на дорожках в Токио

Алексей Талай, участник Паралимпиады в Токио