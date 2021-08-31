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Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр
В Токио продолжается Паралимпиада. Сегодня наш Алексей Талай установил рекорд Игр, который держался с 1992 года! Сначала дебютант на Играх в Токио с потрясающим результатом пробился в финал 50-метровки брассом и позже в главном заплыве превзошел уже свой паралимпийский рекорд. Алексей выступает в самом тяжелом классе спортсменов-паралимпийцев S1, тогда как все его соперники представляют класс S2.
Приветствую, дорогие друзья, с летних Паралимпийских игр в Токио. Спасибо большое за поздравления, дорогие сограждане. Я старался, и я это сделал. Я установил новый паралимпийский рекорд, который держался с 1992 года. Верить в себя. Идти и не сдаваться. Все получится. Спасибо большое за поддержку нашей паралимпийской команде, нашей дружной семьеЗавтра 3 белорусских пловца появятся на дорожках в Токио
Завтра сразу 3 белорусских пловца появятся на дорожках в Токио. Егор Щелканов выступит на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Игорь Бокий и Анастасия Зудилова - в стометровке брассом.
Факт
Всего в копилке нашей сборной на данный момент 7 наград: 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая.
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