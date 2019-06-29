Алексей Ягудин и председатель белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева - гости нашей студии

Европейские игры не обходятся без приятных сюрпризов и от звездных послов. Например, вчера мастер-класс по фигурному катанию дал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Каток Дворца спорта собрал более полусотни волонтеров. Сегодня Алексей - гость нашей студии. Вместе с председателем белорусского союза конькобежцев - Юлией Комлевой. Впереди эксклюзивное интервью (видео).