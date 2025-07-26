Алена Фалей и Эрик Арутюнян стали чемпионами Беларуси по теннису

Большой теннис в центре внимания был на протяжении недели. Открытый чемпионат Беларуси завершился в столице. Конкуренцию белорусам составляли представители России, Казахстана и США.

Республиканский центр олимпийской подготовки принимал соревнования на протяжении недели. Матчи получились яркими. Финалы уже завершились - победили белорусские спортсмены.

В женском одиночном разряде Алена Фалей встречалась с Дарьей Хомутянской. 6:2 - победила вторая на турнире в первом сете. Во втором сете Фалей заставила понервничать и своих родных, и болельщиков: Алена подавала на сет, но не удержала свою подачу. Как следствие дело дошло до тайбрейка, где фаворит подтвердил свой класс - 7:6

Алена Фалей, чемпионка Беларуси по теннису - 2025:

"Я думаю, что нужно контролировать свои эмоции, я бы хотела это доработать".

У мужчин в одиночном разряде второй сеяный Эрик Арутюнян встречался с Михаилом Дубровским. Здесь погода вмешалась в финал: при счете 5:1 в пользу Эрика теннисистам пришлось покинуть открытый корт и перейти в здание РЦОП на главный корт. Дубровский сражался через боль, он взял медицинский тайм-аут, но вернуться полноценно в игру у него не получилось. Арутюнян стал чемпионом Беларуси.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма:

"Теннис неимоверно популярен в Беларуси. Поэтому здесь собрались сильнейшие спортсмены, которые представляют нашу страну также на международных турнирах. Уровень их игры не может не удовлетворять".