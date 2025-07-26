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Алена Фалей и Эрик Арутюнян стали чемпионами Беларуси по теннису
Большой теннис в центре внимания был на протяжении недели. Открытый чемпионат Беларуси завершился в столице. Конкуренцию белорусам составляли представители России, Казахстана и США.
Республиканский центр олимпийской подготовки принимал соревнования на протяжении недели. Матчи получились яркими. Финалы уже завершились - победили белорусские спортсмены.
В женском одиночном разряде Алена Фалей встречалась с Дарьей Хомутянской. 6:2 - победила вторая на турнире в первом сете. Во втором сете Фалей заставила понервничать и своих родных, и болельщиков: Алена подавала на сет, но не удержала свою подачу. Как следствие дело дошло до тайбрейка, где фаворит подтвердил свой класс - 7:6
Алена Фалей, чемпионка Беларуси по теннису - 2025:
"Я думаю, что нужно контролировать свои эмоции, я бы хотела это доработать".
У мужчин в одиночном разряде второй сеяный Эрик Арутюнян встречался с Михаилом Дубровским. Здесь погода вмешалась в финал: при счете 5:1 в пользу Эрика теннисистам пришлось покинуть открытый корт и перейти в здание РЦОП на главный корт. Дубровский сражался через боль, он взял медицинский тайм-аут, но вернуться полноценно в игру у него не получилось. Арутюнян стал чемпионом Беларуси.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма:
"Теннис неимоверно популярен в Беларуси. Поэтому здесь собрались сильнейшие спортсмены, которые представляют нашу страну также на международных турнирах. Уровень их игры не может не удовлетворять".
Такими получились финалы открытого чемпионата Беларуси по теннису. Далее следует Открытый чемпионат США. Он пройдет в конце августа. Еще есть время у белорусских теннисистов подготовиться к этому ответственному старту. Там точно можно будет увидеть белорусов, как минимум первую ракетку мира - Арину Соболенко, а также Виктория Азаренко выступит в основной сетке.