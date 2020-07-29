Алена Дубицкая и Алексей Ничипор - чемпионы Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра

В центре Минска у Дворца спорта вчера развернулась жаркая борьба за первые медали текущего чемпионата Беларуси по легкой атлетике. За них боролись толкатели ядра. И болельщикам было на кого посмотреть. Алена Дубицкая показала практически личный рекорд и с результатом 19 метров и 19 сантиметров выиграла золото среди женщин. Серебро досталось Елене Пасечник, а бронза ушла Елене Абрамчук. У мужчин не было равных Алексею Ничипору. Олег Томашевич - второй, третий - Юрий Карпук.



Сегодня на чемпионате Беларуси день отдыха, а завтра турнир переместится на стадион РЦОП по легкой атлетике, где будут разыграны два комплекта наград в беге на 10 километров. Официальная церемония открытия соревнований пройдет в пятницу на стадионе "Динамо".



