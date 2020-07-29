3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Алена Дубицкая и Алексей Ничипор - чемпионы Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра
В центре Минска у Дворца спорта вчера развернулась жаркая борьба за первые медали текущего чемпионата Беларуси по легкой атлетике. За них боролись толкатели ядра. И болельщикам было на кого посмотреть. Алена Дубицкая показала практически личный рекорд и с результатом 19 метров и 19 сантиметров выиграла золото среди женщин. Серебро досталось Елене Пасечник, а бронза ушла Елене Абрамчук. У мужчин не было равных Алексею Ничипору. Олег Томашевич - второй, третий - Юрий Карпук.
Сегодня на чемпионате Беларуси день отдыха, а завтра турнир переместится на стадион РЦОП по легкой атлетике, где будут разыграны два комплекта наград в беге на 10 километров. Официальная церемония открытия соревнований пройдет в пятницу на стадионе "Динамо".
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все