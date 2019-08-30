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Алена Дубицкая обновила свой лучший результат в сезоне и повторила личное достижение

Алена Дубицкая обновила свой лучший результат в сезоне и повторила личное достижение в финале Бриллиантовой лиги. Белоруска послала ядро в район отметки 19 метров 21 сантиметр. В итоге Дубицкая заняла четвертое место.

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