Алена Дубицкая сегодня поборется за медали чемпионата мира в толкании ядра

На чемпионате мира по легкой атлетике сегодня очередной финал с участием белорусов. Алена Дубицкая поборется за медали в толкании ядра, причем, в решающую стадию белоруска отобралась с первой же попытки, выполнив квалификационный норматив. Финал в этом виде программы начнется в 22:35. Прямая трансляция на "Беларусь 2".



Сегодня же определятся победитель и призеры планетарного форума в десятиборье. Там, напомним, выступает наш Виталий Жук. Ирина Васьковская попробует отобраться в финал в тройном прыжке. А Дарья Борисевич выступит в полуфинале в беге на дистанции полторы тысячи метров. "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию чемпионата мира в 16:30. В 19:10 сигнал перехватит "Беларусь 2".