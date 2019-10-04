Алена Дубицкая заняла шестое место на ЧМ по легкой атлетике

Седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике не принес белорусам медалей. Ближе всех к пьедесталу была Алена Дубицкая - в толкании ядра белоруска стала шестой, в лучшей попытке отправив снаряд на 18 метров 86 сантиметров. Золото в активе Лицзяо Гон из Китая. Виталий Жук в турнире десятиборцев стал тринадцатым. В активе нашего атлета 8058 баллов. Лучшим на планете стал Никлас Кауль.