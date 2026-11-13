Алим Селимов о Кирилле Маскевиче: Спортсмен с особым стремлением добиться высоких результатов

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Белорусский борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич стал золотым призером на чемпионате мира 2026 года в Астане.

Однажды председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов сказал Кириллу о пришедшей поре добиваться результатов. Конечно, каждого спортсмена и любого другого профессионала отличает дисциплина. "Если у тебя есть большие амбиции стать чемпионом, если ты хочешь вписать свое имя в историю белорусского и мирового спорта, то только люди с особенным характером и с особым стремлением добиваются максимально высоких результатов. Сегодня могу смело сказать, что Кирилл является одним из таких спортсменов. Много хвалить его тоже не буду - ему еще есть куда стремиться. Но сегодня я вижу в Кирилле четкую дисциплину и то, чего он хочет достичь", - отметил Алим Селимов в "Актуальном интервью".

Алим Селимов

Белорусские спортсмены в борьбе не случайные люди и понимают мировую конкуренцию, но тем не менее в Беларуси есть борцы мирового уровня. Собеседник признался, что часто напоминает ребятам о наличии в стране хорошей школы борьбы. Но фундаментальные ценности, полученные от старшего поколения, пришло время реализовывать сейчас и плавно передавать подрастающему. "Вижу, что тренеры работают. В национальной команде благоприятная атмосфера для результатов. Вижу и ребят-лидеров. Это Павел Глинчук, Шуай Мамедов, Ирина Курочкина. Она глыба и очень сильный человек, который может в самые безнадежные ситуации на ковре максимально сконцентрироваться и вырвать победу", - перечислил Алим Селимов.

Председатель Белорусской федерации борьбы надеется, что в 2027 году белорусские борцы смогут повторить результаты 2026-го и завоевать лицензии к Олимпийским играм.

Главное фото: sb.by