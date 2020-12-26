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Алимбекова и Смольский в окончательном списке участников "Рождественской гонки"
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Лукашенко о разговоре с Путиным: Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная
Лукашенко и Путин после неформального саммита СНГ пообщались за закрытыми дверьми и без прессы
Президент Беларуси приехал на саммит ЕАЭС
Узнали, как прошло утро у Президента Беларуси на территории курорта "Игора" перед переговорами
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Василевская: Мы делаем все возможное для наших детей
"Вы внесли вклад в суверенное развитие страны". Головченко наградил представителей различных сфер
В Минске встретились главные белорусский и российский Деды Морозы
В Житковичском районе прокуратура помогла защитить права пострадавшей от гололеда женщины
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Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Экономический кризис отодвинул на второй план тему Украины в повестке предвыборной кампании ФРГ
Литва может закупить кассетные боеприпасы для себя и Украины
20 лет после цунами в Индийском океане - в Азии прошли церемонии в память о погибших
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Опомнилась: неравнозначный обмен в Столбцовском районе закончился уголовным делом
В Дрогичинском районе пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ сначала на мопеде, затем бегом
Житель Миорского района охотился на бобров, чтобы кормить собак
Пассажирский самолет разбился в Казахстане. Птицы или атака беспилотников - обсудим версии крушения