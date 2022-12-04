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Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону
Динара Алимбекова и Антон Смольский выиграли одиночную смешанную эстафету на проходящем в Увате втором этапе Кубка России по биатлону,сообщает БелТА.
У звездной белорусской пары не все получилось на огневых рубежах. Динара Алимбекова и Антон Смольский использовали семь дополнительных патронов. А олимпийская чемпионка Пхенчхана к тому же заглянула на один штрафной круг. Однако осечки на огневых рубежах удалось компенсировать впечатляющим лыжным ходом. И по итогам лидеры белорусской биатлонной сборной поднялись на высшую ступень пьедестала. Итоговое время победителей - 43 минуты 27,2 секунды.
Второе место заняли представляющие Тюменскую область Виктория Сливко и Вадим Истамгулов (+6,7; 0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
А бронзу завоевал дуэт из Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (+24,3; 0 + 4).
Состоялась сегодня также и смешанная эстафета. В ней Беларусь представляли Ирина и Елена Кручинкины, Максим Воробей и Никита Лобастов.Белорусский квартет вошелв шестерку лучших. Отставание от лидера из Красноярского края - 1,54 секунды.
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