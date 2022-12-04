Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону

У звездной белорусской пары не все получилось на огневых рубежах. Динара Алимбекова и Антон Смольский использовали семь дополнительных патронов. А олимпийская чемпионка Пхенчхана к тому же заглянула на один штрафной круг. Однако осечки на огневых рубежах удалось компенсировать впечатляющим лыжным ходом. И по итогам лидеры белорусской биатлонной сборной поднялись на высшую ступень пьедестала. Итоговое время победителей - 43 минуты 27,2 секунды.