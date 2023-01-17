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Алимбекова меняет фамилию
Олимпийская чемпионка по биатлону, которую мы знаем как Динара Алимбекова, 19 января впервые выйдет на старт гонки под фамилией супруга - Смольская. Динара сменила девичью фамилию как раз к домашним этапам Кубка Содружества, которые на протяжении двух недель будут принимать Раубичи. Об этом наша прославленная спортсменка задумывалась и ранее, но не спешила с решением. Осенью Динара и Антон Смольский сыграли свадьбу. И именно к главным стартам сезона, которые пройдут в знакомом комплексе, белоруска решилась на подобный шаг.
Со следующих гонок, с этапа Содружества в Раубичах у меня уже будет фамилия мужа. Динара Смольская - так прикольно.
Четвертый и пятый этапы Кубка Содружества пройдут с 19 по 29 января. Для болельщиков, кроме первоклассной спортивной борьбы, будут организованы зоны отдыха, а также специальный транспорт, который доставит их из столицы в Раубичи. В максимальном объеме соревнования будут показаны и в эфире телеканала "Беларусь 5".
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