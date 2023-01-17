Алимбекова меняет фамилию

Олимпийская чемпионка по биатлону, которую мы знаем как Динара Алимбекова, 19 января впервые выйдет на старт гонки под фамилией супруга - Смольская. Динара сменила девичью фамилию как раз к домашним этапам Кубка Содружества, которые на протяжении двух недель будут принимать Раубичи. Об этом наша прославленная спортсменка задумывалась и ранее, но не спешила с решением. Осенью Динара и Антон Смольский сыграли свадьбу. И именно к главным стартам сезона, которые пройдут в знакомом комплексе, белоруска решилась на подобный шаг.