Алимбекова поделилась впечатлениями от летнего Кубка Белорусской федерации биатлона

Биатлон сегодня в фокусе внимания поклонников спорта. Летний Кубок Белорусской федерации биатлона в интересном формате кросс плюс стрельба до сих пор продолжается на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Звезды нашей сборной Антон Смольский и Динара Алимбекова уже подтвердили свой высокий статус, выиграв соревнования. Олимпийская чемпионка Пхенчхана делится эмоциями (видео).