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Алимбекова-Смольская: Я не готова выступать под нейтральным флагом
Олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Динара Алимбекова-Смольская заявила, что сейчас не готова выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, пишетSputnik.
В январе МОК поддержал возвращение белорусов и россиян на международные старты в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. А накануне МОК заявил, что санкции против Беларуси и РФ не подлежат обсуждению.
"Я говорила раньше, когда наши олимпийские комитеты встречались и задавали мне такой вопрос, что, конечно же, получается, что мы не в равных условиях. И это, наверное, уже не те принципы спорта, которые должны быть", - сказала Алимбекова-Смольская.
По ее словам, жизнь спортсменов заключается в том, чтобы тренироваться и выступать на международной арене. "Я за то, чтобы мы выступали в равных условиях, полной командой и под своим флагом", - сказала биатлонистка.
Алимбекова-Смольская отметила, что выступление под нейтральным флагом - это "сложный вопрос". "Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом", - отметила она.
Фото:НОК Беларуси
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