Алимбекова-Смольская: Я не готова выступать под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Динара Алимбекова-Смольская заявила, что сейчас не готова выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, пишетSputnik.



В январе МОК поддержал возвращение белорусов и россиян на международные старты в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. А накануне МОК заявил, что санкции против Беларуси и РФ не подлежат обсуждению.



"Я говорила раньше, когда наши олимпийские комитеты встречались и задавали мне такой вопрос, что, конечно же, получается, что мы не в равных условиях. И это, наверное, уже не те принципы спорта, которые должны быть", - сказала Алимбекова-Смольская.



По ее словам, жизнь спортсменов заключается в том, чтобы тренироваться и выступать на международной арене. "Я за то, чтобы мы выступали в равных условиях, полной командой и под своим флагом", - сказала биатлонистка.



Алимбекова-Смольская отметила, что выступление под нейтральным флагом - это "сложный вопрос". "Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом", - отметила она.



Фото:НОК Беларуси