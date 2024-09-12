Алина Шевчук завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе

Фото: belta.by

Белорусская спортсменка Алина Шевчук стал призером чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в Албании, пишет БЕЛТА.

Шевчук завоевала медаль в весовой категории до 68 кг. Накануне в первом раунде белоруска победила россиянку Елизавету Петлякову, в четвертьфинале была сильнее немки Софии Шефле, но в полуфинале уступила Незрин Бас из Турции. Сегодня в поединке за третье место Алина со счетом 6:4 одолела американку Бруклин Хэйс. Ранее в нынешнем году Шевчук стала чемпионкой Европы-U23.