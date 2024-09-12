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Алина Шевчук завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе

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Фото: belta.by

Белорусская спортсменка Алина Шевчук стал призером чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в Албании, пишет БЕЛТА.

Шевчук завоевала медаль в весовой категории до 68 кг. Накануне в первом раунде белоруска победила россиянку Елизавету Петлякову, в четвертьфинале была сильнее немки Софии Шефле, но в полуфинале уступила Незрин Бас из Турции. Сегодня в поединке за третье место Алина со счетом 6:4 одолела американку Бруклин Хэйс. Ранее в нынешнем году Шевчук стала чемпионкой Европы-U23.

Для команды нейтральных атлетов из Беларуси медаль Алины - уже вторая на молодежном чемпионате мира по борьбе. Во вторник серебро в весе до 97 кг среди борцов греко-римского стиля выиграл Абубакар Хаслаханов. Заключительные финалы у девушек состоятся завтра, представители вольного стиля определят призеров 26-27 октября.

Алина Шевчукборьба

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