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Алина Горносько стала победительницей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в Брно

В Брно Алина Горносько стала победительницей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики. Также на пьедестале Кристина Пограничная из Украины и болгарская спортсменка Боряна Калейн.

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