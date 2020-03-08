Алина Горносько стала победительницей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в Брно

В Брно Алина Горносько стала победительницей в многоборье на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики. Также на пьедестале Кристина Пограничная из Украины и болгарская спортсменка Боряна Калейн.