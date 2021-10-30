Алина Горносько выиграла серебро в личном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

В Японии продолжается медальный для Беларуси чемпионат мира по художественной гимнастике. Вслед за успехами в индивидуальных упражнениях Алина Горносько завоевала серебро в самом престижном виде программы - олимпийском многоборье. Т.е. девушке удалось даже превзойти тот результат, который был показан на летних Играх в Токио. Напомним, в августе была бронза. Грация достаточно чисто и стабильно выполнила сегодня все виды. Благодаря этому Алина сместила со второй ступеньки пьедестала одну из сестер Авериных - Арину - и по баллам уступила лишь Дине.



Для белоруски это уже четвертая награда на нынешнем планетарном форуме. Ранее она взяла серебро за упражнение с обручем,бронзу -за программу с мячом. Золото ей принесла лента.

