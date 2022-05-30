Алина Горносько выиграла турнир по художественной гимнастике в Дубае

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горносько выигрывает международный турнир по художественной гимнастике в Дубае! По сумме упражнений в многоборье белоруска набрала 138,3 балла, что почти на два балла больше, чем у Лалы Крамаренко из России. Дина Аверина стала третьей, Анастасия Саслос четвертой - Арина Аверина только пятая. Всего в соревнованиях приняли участие 19 девушек из Беларуси, России, США, Венгрии, Ливана и Казахстана. С наградами возвращаются домой и белорусские юниорки. В многоборье бронзу завоевала Дарья Грохотова, уступившая россиянкам Анне Поповой и Марии Борисовой.