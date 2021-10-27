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Алина Горносько завоевала две медали чемпионата мира в Японии

Приятные спортивные новости сегодня пришли из Японии, где проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Наша Алина Горносько вновь показала свой мировой класс в Стране восходящего солнца. Воспитанница Марины Лобач сегодня завоевала две награды. Сначала серебро в упражнении с обручем, уступив лишь россиянке Дине Авериной, а чуть позже бронзу в упражнениях с мячом, пропустив вперед все тех же сестер Авериных. Сезон для нашей юной 20-летней грации получается поистине выдающимся.

Завтра турнир продолжится квалификациями в упражнениях с лентой и булавами. По их итогам определятся не только участницы решающей стадии состязаний в данных видах программы, но и финалистки в личном многоборье. За ходом соревнований следите на телеканале "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 13:00.

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