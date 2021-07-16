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Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

Алина Никитенко завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Таллине. В финальных состязаниях в метании диска белоруска успешно выполнила все шесть попыток, но лучший результат показала во заключительной, отправив снаряд на 55 метров 4 сантиметра. Это вторая награда белорусской сборной на текущем турнире. Накануне серебро в толкании ядра выиграл Илья Мисовский.

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