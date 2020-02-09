Алина Талай побеждает на турнире в Торуни

Алина Талай побеждает на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour, который прошел в Торуни. Результат - 7,87 секунды. Эльвира Герман не смогла отобраться в финальную стадию в данной дисциплине. На этом же турнире Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину стала пятой с результатом шесть с половиной метров!



