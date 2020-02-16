Алина Талай побеждает на турнире в Великобритании

Алина Талай побеждает на престижном турнире в Глазго. Соревновались атлеты в помещении, поэтому и бежали дистанцию 60 метров с барьерами. 8,003 секунды - результат Талай. Вслед за ней финишировала американка Ниа Али, третьей стала еще одна представительница США Кристина Клемонс. Напомним, неделю назад Алина на турнире в Польше показала лучший результат в сезоне - 7,87.