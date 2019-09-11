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Алина Талай пропустит чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе

Бронзовый призер планетарного форума - 2015 в беге на сто метров с барьерами восстанавливается после травмы стопы.

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