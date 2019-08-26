Алина Талай выполнила норматив для участия на Олимпийских играх в Токио

Олимпийский барьер Алины Талай. Наша знаменитая барьеристка накануне выполнила норматив для участия на Олимпийских играх 2020 года в Токио. На турнире в Брюсселе Талай преодолела дистанцию 100 метров с барьерами за 12:84, став второй. В Японии нас ждет интересная дуэль, ведь ранее норматив выполнила еще одна белоруска - Эльвира Герман.